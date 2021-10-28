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Лукашенко сообщил, что Высший Госсовет России и Белоруссии состоится 4 ноября

Михаил Алимов

Политика
Лукашенко сообщил, что Высший Госсовет России и Белоруссии состоится 4 ноября
Фото: Администрация президента РФ

Высший Госсовет РФ и Белоруссии состоится 4 ноября. Об этом в четверг, 28 октября, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

— Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет — решительный шаг в нашей интеграции, — заявил он на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проведение Госсовета будет зависеть от текущей эпидемической обстановки, передает Sputnik.

18 октября Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы вновь активизировались и готовят новые беспорядки в Белоруссии. По его словам, к населению страны активно применяются информационные технологии и приемы психологической войны, создается негативный образ действующей власти. Это затрагивает и сотрудников госаппарата.

Кроме того, по словам президента Белоруссии, спецслужбы разрабатывают диверсии и на важнейших для страны объектах оборонного комплекса, экономических и объектах жизнеобеспечения. Лукашенко также отметил, что политические эмигранты готовят в Вильнюсе и Варшаве боевиков и радикалов для акций устрашения на территории страны.

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