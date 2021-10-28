Новый переход на станцию «Севастопольская» откроют в 2022 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Севастопольская Карта всех событий

Переход в центре зала на станцию метро «Севастопольская» со станции «Каховская» уже в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) откроют после ремонта в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 28 октября.

В ведомстве отметили, что после реконструкции и открытия остановочного пункта на БКЛ вход на «Севастопольскую» разгрузится более чем в два раза.

В 2022 году специалисты планируют открыть новый объединенный вестибюль сразу для двух указанных станций.

— При реконструкции «Каховской» для интеграции с БКЛ возводится ее обновленный вестибюль. Он станет объединенным со станцией «Севастопольская». Одна из задач, поставленных мэром Москвы, — повышение удобства транспортной инфраструктуры. С новым вестибюлем, открытие которого запланировано на 2022 год, у пассажиров появится дополнительный вариант пересадки, — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, впервые за 40 лет работы станции «Севастопольская» у нее появится второй выход в город, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов рассказал, что возведение тоннелепрохода между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» БКЛ столичного метро осуществляется в соответствии с запланированным графиком работ.