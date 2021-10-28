Названы даты проведения ВЭФ в 2022 году

Фото: roscongress.org/Виктор Березкин

Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке. Он пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

В первый день запланировано проведение II Международного форума по сохранению популяции тигра.

— Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ-2021 состоялся с соблюдением разработанных мер эпидемиологической безопасности, которые позволяют Фонду Росконгресс проводить международные деловые мероприятия на самом высоком уровне, — цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова.

По его словам, в будущем году организаторы ожидают представительный состав делегаций по вопросам глобальной и региональной экономики. Советник отметил важность сохранения популяции тигров и ожидает, что в сотрудничестве с другими странами Россия выработает и предложит конкретные направления по охране этих животных.

В сентябре в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос о закрепленном в Конституции статусе Южных Курил в составе России и его влиянии на переговоры с Токио о заключении мирного договора. Глава государства также отметил, что и Россия, и Япония заинтересованы в абсолютной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».