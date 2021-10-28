Датчики удара для безопасности в транспорте разработали в технополисе «Москва»

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» создал датчики удара для повышения уровня безопасности в транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на слова генерального директора Геннадия Дегтева в четверг, 28 октября.

Разработчиком выступила «Лаборатория микроприборов».

— Компания «Лаборатория микроприборов» занимается полным циклом производства инерциальных микромеханических датчиков и систем в составе кластера микроэлектроники ОЭЗ «Технополис «Москва». На площадке «МИЭТ» особой экономической зоны Москвы она работает с 2016 года. За это время предприятие произвело продукции более чем на 265 миллионов рублей, — заявил директор ОЭЗ.

По его словам, создание таких датчиков позволит в перспективе развить отрасль. Инвесторы вложили в проект более 17 миллионов рублей.

В пресс-службе технополиса добавили, что датчик удара — это такое устройство, которое обеспечивает замыкание контактов при вибрациях или ударах. Так эта технология фиксирует перегрузку в транспорте.

Среди преимуществ разработки специалисты отметили компактность и простоту, пишет официальный сайт ОЭЗ «Технополиса «Москва».

Также Геннадий Дегтев рассказал, что пять предприятий, находящихся на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», установили на своих площадках зоны таможенного контроля и пользуются таможенными преференциями.