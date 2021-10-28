Гинцбург дал рекомендации по вакцинации беременных и кормящих женщин

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о важности своевременной вакцинации женщин, планирующих стать матерями.

Специалист отметил, что Минздрав разрешил вакцинироваться кормящим матерям. По его словам, на такой шаг нужно было пойти давно, так как вакцина полностью безопасна.

— Вакцинация необходима для защиты детей с момента рождения до шести месяцев. Когда у детей еще не сформировалась собственная иммунная система, единственная защита — это антитела, которые поступают с молоком матери, — пояснил академик в комментарии Nation News.

Гинцбург добавил, что желательно вакцинироваться еще при беременности, а еще лучше на этапе планирования ребенка. По словам эксперта, такие рекомендации сохраняются и при других инфекционных заболеваниях, входящих в национальный календарь прививок.

27 октября Минздрав разрешил одновременное введение вакцин от гриппа и «Спутника Лайт». Смешивать препараты в одном шприце не допускается, а делать прививки могут в разные части тела.