Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Парадоксальная польза»: ученые раскрыли механизм воздействия зеленого чая на человека

Евгений Белоусов

Общество
«Парадоксальная польза»: ученые раскрыли механизм воздействия зеленого чая на человека
Фото: pixabay.com 

Группа ученых из Федерального института технологий в Цюрихе пришла к выводу о парадоксальной пользе зеленого чая для продления жизни. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Aging.

Ранее многие эксперты подтверждали благотворное влияние зеленого чая на организм из-за содержащихся в нем кахетинов. Эти вещества — антиоксиданты, которые предотвращают в организме окислительный процесс и помогают избежать повреждения клеток ДНК, замедляя таким образом старение.

Но результаты исследования ученых из Цюриха говорят о совершенно другом. Изучив воздействие кахетинов на нематодного червя C. elegans, эксперты пришли к выводу, что полифенолы зеленого чая способствуют окислительному процессу, а не подавляют его. Подобно вакцине, эти вещества улучшают способность организма защищаться. Такой небольшой всплеск окислительного процесса помогает организму приспосабливаться к нему, говорится в исследовании.

Эксперименты показали, что вещества зеленого чая продлевают жизнь подопытных нематод. Такие выводы можно перенести и на людей, так как основные биохимические процессы одинаковы практически у всех организмов.

Ранее ученые выяснили, что зеленый чай способствует сжиганию во время сна висцерального жира, который скапливается вокруг жизненно важных органов.

Читайте также:
УченыеЧайЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте