«Парадоксальная польза»: ученые раскрыли механизм воздействия зеленого чая на человека

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Группа ученых из Федерального института технологий в Цюрихе пришла к выводу о парадоксальной пользе зеленого чая для продления жизни. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Aging.

Ранее многие эксперты подтверждали благотворное влияние зеленого чая на организм из-за содержащихся в нем кахетинов. Эти вещества — антиоксиданты, которые предотвращают в организме окислительный процесс и помогают избежать повреждения клеток ДНК, замедляя таким образом старение.

Но результаты исследования ученых из Цюриха говорят о совершенно другом. Изучив воздействие кахетинов на нематодного червя C. elegans, эксперты пришли к выводу, что полифенолы зеленого чая способствуют окислительному процессу, а не подавляют его. Подобно вакцине, эти вещества улучшают способность организма защищаться. Такой небольшой всплеск окислительного процесса помогает организму приспосабливаться к нему, говорится в исследовании.

Эксперименты показали, что вещества зеленого чая продлевают жизнь подопытных нематод. Такие выводы можно перенести и на людей, так как основные биохимические процессы одинаковы практически у всех организмов.

Ранее ученые выяснили, что зеленый чай способствует сжиганию во время сна висцерального жира, который скапливается вокруг жизненно важных органов.