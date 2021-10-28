Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев сообщил о завершении пролетных строений эстакады на участке СВХ

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев сообщил о завершении пролетных строений эстакады на участке СВХ
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строительство финального участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе в столице завершили на 70 процентов. В настоящий момент специалисты выполнили надвижку всех пролетных строений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 28 октября.

Он отметил, что сдача эстакады от Сельскохозяйственной улицы до станции Московского метрополитена «Ботанический сад» запланирована до конца 2021 года.

— Все секции аванбеков уже разобраны. На второй эстакаде — от существующего участка СВХ до Алтуфьевского шоссе — ведутся работы по сооружению опор, устройству мостового полотна, в трех пролетах продолжается сборка металлоконструкций, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что надвижку пролетов завершили над путями Московского центрального кольца (МЦК). Работы выполнили без приостановки движения поездов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый транспортный каркас столицы будет готов в 2023 году, именно тогда в городе достроят все хордовые магистрали. В октябре открылось движение по значимому участку будущего транспортного каркаса: развязке между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами, включающей два путепровода, а также прилегающие улицы и подъезды.

Читайте также:
Андрей БочкаревСеверо-Восточная хорда (СВХ)Транспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте