Андрей Бочкарев сообщил о завершении пролетных строений эстакады на участке СВХ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строительство финального участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе в столице завершили на 70 процентов. В настоящий момент специалисты выполнили надвижку всех пролетных строений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 28 октября.

Он отметил, что сдача эстакады от Сельскохозяйственной улицы до станции Московского метрополитена «Ботанический сад» запланирована до конца 2021 года.

— Все секции аванбеков уже разобраны. На второй эстакаде — от существующего участка СВХ до Алтуфьевского шоссе — ведутся работы по сооружению опор, устройству мостового полотна, в трех пролетах продолжается сборка металлоконструкций, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что надвижку пролетов завершили над путями Московского центрального кольца (МЦК). Работы выполнили без приостановки движения поездов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый транспортный каркас столицы будет готов в 2023 году, именно тогда в городе достроят все хордовые магистрали. В октябре открылось движение по значимому участку будущего транспортного каркаса: развязке между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами, включающей два путепровода, а также прилегающие улицы и подъезды.