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Ученые выяснили, что В12 может стать причиной развития смертельной болезни

Евгений Белоусов

Общество
Ученые выяснили, что В12 может стать причиной развития смертельной болезни
Фото: Pexels

Прием витамина В12 и фолиевой кислоты может повысить риск развития онкологических заболеваний на 21 процент. К такому выводу привело исследование, проведенное доктором медицинских наук больницы норвежского университета Хаукеланд Мартой Эббинг совместно с коллегами.

Изначально перед учеными стояла цель выяснить, улучшает ли здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы прием фолиевой кислоты и витамина В12. В эксперименте приняли участие семь тысяч человек с подобными заболеваниями. Ученые давали им плацебо или добавки в течение трех лет, а после прекращения приема добавок подопытные еще три года наблюдались у врачей.

В результате выяснилось, что у 321 человека из принимавших добавки и у 288 из не принимавших был диагностирован рак. Ученые пришли к выводу, что прием фолиевой кислоты и витамина В12 повышает вероятность рака на 21 процент, а также увеличивает на 38 процентов смертность от него, приводит результаты исследования ФАН.

Ранее диетолог Татьяна Дик рассказала о воздействии на организм корицы, куркумы, тимьяна, шалфея и орегано. Она сообщила, что эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.

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