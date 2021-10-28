Ученые выяснили, что В12 может стать причиной развития смертельной болезни

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Прием витамина В12 и фолиевой кислоты может повысить риск развития онкологических заболеваний на 21 процент. К такому выводу привело исследование, проведенное доктором медицинских наук больницы норвежского университета Хаукеланд Мартой Эббинг совместно с коллегами.

Изначально перед учеными стояла цель выяснить, улучшает ли здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы прием фолиевой кислоты и витамина В12. В эксперименте приняли участие семь тысяч человек с подобными заболеваниями. Ученые давали им плацебо или добавки в течение трех лет, а после прекращения приема добавок подопытные еще три года наблюдались у врачей.

В результате выяснилось, что у 321 человека из принимавших добавки и у 288 из не принимавших был диагностирован рак. Ученые пришли к выводу, что прием фолиевой кислоты и витамина В12 повышает вероятность рака на 21 процент, а также увеличивает на 38 процентов смертность от него, приводит результаты исследования ФАН.

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