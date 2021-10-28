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Ледовый комплекс по концепции Этери Тутберидзе возведут на юго-западе Москвы

Виктория Сикерина

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Ледовый комплекс по концепции Этери Тутберидзе возведут на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Тарусская улица Карта всех событий

Ледовый дворец по концепции Этери Тутберидзе возведут на месте долгостроя на Тарусской улице в столичном районе Ясенево. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в четверг, 28 октября.

В ведомстве отметили, что специалисты планируют завершить работы во втором квартале 2023 года.

— Департамент в судебном порядке освободил два гектара земли на юго-западе Москвы и снял с кадастрового учета несуществующий торговый центр, возвести который здесь планировалось еще 20 лет назад. Теперь на месте строительной свалки в Ясеневе появится многофункциональный спортивный комплекс для занятий хоккеем и фигурным катанием, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что технология возведения и концепция ледового комплекса согласована с Этери Тутберидзе.

В спортивном центре предусмотрены тренировки и проведения соревнования по фигурному катанию и хоккей. Также здесь можно будет устраивать ледовые шоу и массовые катания горожан, передает официальный сайт Комплекса.

В среду, 27 октября, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что готовность физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на Чертановской улице в Южном административном округе (ЮАО) столицы составляет 65 процентов.

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