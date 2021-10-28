«Некачественный продукт»: диетолог раскритиковала завтраки Галкина и его детей

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Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова негативно отозвалась о завтраках шоумена Максима Галкина и его детей.

Ранее телеведущий поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта роликом, в котором показал завтрак своих детей Гарри и Лизы. Дети ели хлопья, а сам Галкин назвал такую еду полезной и вкусной. И если коллеги Галкина по шоу-бизнесу отреагировали на публикацию положительно, некоторые подписчики с сомнением отнеслись к полезности такой еды.

Нурия Дианова подтвердила опасения подписчиков Галкина. Она отметила, что быстро и вкусно не значит полезно. По ее словам, продукты таких сухих завтраков в силу технологии приготовления не содержат витаминов. Никакого отношения к натуральному они не имеют. А углеводы, которыми такая пища богата, быстрее вырабатывают инсулин, и через некоторое время захочется есть снова. В конце концов при постоянном потреблении углеводов их избыток всегда приводит к образованию жирных кислот и запасов жира, подчеркнула врач.

— Не понимаю, зачем покупать некачественный продукт домой. Может быть, где-то в гостях или на даче, когда лениво готовить кашу, — говорит Дианова.

Диетолог также дала несколько советов, как действительно правильно завтракать, не тратя много времени на готовку.

— Например, скороварка, в которой можно просто, пока чистишь зубы, принимаешь душ, одеваешься, приготовить любую кашу или омлет. Есть решения, просто они в другой плоскости, но с пользой, — цитирует Дианову ФАН.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как стоит скорректировать питание в зимний период. По ее словам, людям в это время требуется специальное питание, так как организму нужны дополнительные питательные вещества, микроэлементы и витамины.