Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы наиболее опасные для отдыха с детьми страны

Ирина Игнатенко

Общество
Названы наиболее опасные для отдыха с детьми страны
Фото: Вечерняя Москва

Турция, Россия и Болгария названы самыми опасными странами для отдыха с детьми летом, сообщает издание argumenti.ru.

Для получения статистических данных эксперты проанализировали, в каких странах детям, которые отдыхали вместе с родителями, чаще всего требовалась медицинская помощь.

Больше всего обращений за помощью к медицинским работникам в связи с детскими заболеваниями летом 2021 года зафиксировано в Турции — 29,7 процента. На втором месте Россия. На ее долю приходится 13,1 процента. Третье место досталось Болгарии — 12 процентов. В пятерку также вошли Грузия и Кипр.

Наиболее частыми причинами наступления страховых случаев у детей стали инфекционные заболевания дыхательных путей (23,2 процента), заболевания ЖКТ (21,5 процента), травмы (8,2 процента) и проблемы с ушами (7,8 процента).

Власти Израиля одобрили инициативу министра туризма Йоэля Развозова разрешить с 15 ноября приезжать в страну российским туристам, привитым вакциной «Спутник V». Пока это решение неокончательное: его еще должен утвердить кабмин страны. О том, какова вероятность, что инициатива будет реализована, прогнозируется ли спрос и какие цены ждут российских туристов, — в материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
ТуризмДетиОтдых
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте