Названы наиболее опасные для отдыха с детьми страны

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Турция, Россия и Болгария названы самыми опасными странами для отдыха с детьми летом, сообщает издание argumenti.ru.

Для получения статистических данных эксперты проанализировали, в каких странах детям, которые отдыхали вместе с родителями, чаще всего требовалась медицинская помощь.

Больше всего обращений за помощью к медицинским работникам в связи с детскими заболеваниями летом 2021 года зафиксировано в Турции — 29,7 процента. На втором месте Россия. На ее долю приходится 13,1 процента. Третье место досталось Болгарии — 12 процентов. В пятерку также вошли Грузия и Кипр.

Наиболее частыми причинами наступления страховых случаев у детей стали инфекционные заболевания дыхательных путей (23,2 процента), заболевания ЖКТ (21,5 процента), травмы (8,2 процента) и проблемы с ушами (7,8 процента).

Власти Израиля одобрили инициативу министра туризма Йоэля Развозова разрешить с 15 ноября приезжать в страну российским туристам, привитым вакциной «Спутник V». Пока это решение неокончательное: его еще должен утвердить кабмин страны. О том, какова вероятность, что инициатива будет реализована, прогнозируется ли спрос и какие цены ждут российских туристов, — в материале «Вечерней Москвы».