«Путевок пока нет»: когда россияне смогут отдохнуть в Израиле и за какие деньги

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Власти Израиля одобрили инициативу министра туризма Йоэля Развозова разрешить с 15 ноября приезжать в страну российским туристам, привитым вакциной «Спутник V». Пока это решение неокончательное: его еще должен утвердить кабмин страны. О том, какова вероятность, что инициатива будет реализована, прогнозируется ли спрос и какие цены ждут российских туристов, — в материале «Вечерней Москвы».

Планировать рано

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что авиасообщение с Израилем еще не налажено. По мнению эксперта, туристам сейчас не стоит думать о поездках в эту страну.

— Путевок пока нет, потому что нет решения оперативного штаба правительства России. Вернее, так: начать формирование туристических поездок в Израиль мы сможем после решения оперативного штаба, который разрешит регулярное воздушное сообщение с Израилем. На данный момент таких рейсов нет, поэтому говорить о планировании путешествий преждевременно, — объяснил специалист.

Горин отметил, что с марта 2020 года Израиль недоступен для туристов из России. Тем не менее инициативы об открытии страны уже неоднократно озвучивались, и в этот раз есть надежда, что они будут реализованы.

С мнением Горина согласен директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. Он подчеркивает, что есть высокая вероятность, что российских туристов в ноябре все-таки пустят в Израиль.

— С Израилем у нас достаточно неплохие отношения в политическом плане, поэтому будем надеяться, что парламент это предложение одобрит. В Израиле есть решение пускать привитых граждан различных стран, но вакцины должны быть утверждены регулятором США, Евросоюза и ВОЗ. В Российской Федерации заканчивается процедура по ВОЗ, будем надеяться, что в ближайшее время решение будет положительным. Поэтому формально парламенту ничего не мешает принять положительное решение, — заключает эксперт.

Спрос зависит от условий въезда

По словам Горина, до открытия направления невозможно предугадать, будет ли оно востребованным. Несмотря на то что раньше Израиль пользовался спросом, сейчас интерес к нему могут снизить условия въезда, отмечает специалист.

— Спрос будет зависеть от цен и наличия квот. Если квоты будут маленькие, спроса не будет, так как это будет приводить к повышению цен. В любом случае Израиль всегда был популярным направлением, но здесь важный момент — вакцина. Так как у нас процент вакцинации пока недостаточен, это будет существенно ограничивать поездки. Если помимо сертификата разрешат предъявлять ПЦР-тесты или справку о том, что турист переболел, это существенно увеличит спрос, — считает собеседник «ВМ».

Он отмечает, что въезд в Израиль будет возможен не позднее чем через полгода после вакцинации (в России сертификат действителен год), что тоже будет ограничивать спрос. Подобная ситуация встречается и в других странах, поэтому нужно это учитывать при планировании поездок, предупреждает эксперт.

Осауленко также обращает внимание, что до 2020 года Израиль пользовался спросом.

— За последний год до пандемии Израиль себя достаточно активно продвигал. Интерес всегда был к этой стране. Плюс очень у многих там есть друзья, родственники и знакомые, — говорит специалист.

Цена зависит от квот

Стоимость путевок в Израиль пока неизвестна, однако на нее будет сильно влиять организация авиасообщения, считает Осауленко.

— О ценах рано говорить, надо, чтобы сам факт открытия Израиля совершился. Я не думаю, что они сильно изменятся по отношению к допандемийному периоду, но многое будет зависеть от стоимости перелетов. Если будет разрешено выполнять другими компаниями, не только «Аэрофлотом» (в том числе рейсы, которые туроператоры смогут делать на чартерной основе), тогда цены могут быть вполне сопоставимыми с 2019 — началом 2020 года, — рассказывает собеседник «ВМ».

Горин также отмечает, что стоимость путевок будет изменяться в зависимости от ситуации с самолетами.

— Цена будет напрямую зависеть от наличия или отсутствия квот на перелеты. Сейчас в основном все страны открываются сначала с минимальной квотой, и постепенно эти квоты увеличиваются. Если будут только регулярные рейсы, конечно, и турпакет будет дороже. Сейчас чартеры разрешены в четыре страны: ОАЭ, Турцию, Египет и Доминикану, по всем другим странам действуют ограничительные квоты. Поэтому все будет зависеть от стоимости перелета, — рассказывает эксперт.

Осауленко подчеркивает, что к Новому году сильных колебаний цены на путевки в Израиль не ожидается: новогодние туры в эту страну никогда не носили массовый характер. Возможно, в этот период они будут выше обычных на 15–20 процентов, предполагает эксперт.

По словам Горина, открытие Израиля не будет влиять на стоимость путевок в другие страны. Это связано с условиями въезда и ограниченным авиасообщением, отмечает собеседник «ВМ».

— Никаких изменений в ценовой политике по другим направлениям мы не ждем. У нас из массовых направлений открыто два, и как раз без лимита: Египет и Турция. Израиль является очень дополняющим направлением, но ограничения въезда по вакцине и неопределенность с количеством рейсов пока не дают никаких возможностей спрогнозировать, как это повлияет на другие направления, — заключает специалист.

С чего все началось

27 октября израильские власти одобрили допуск в страну туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил источник ТАСС. Если решение одобрит кабмин Израиля, то россияне смогут попасть в эту страну с 15 ноября. Соответствующую инициативу предложил министр туризма Йоэль Развозов.

— В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V». Решение по «Спутнику V» должно еще быть утверждено кабмином, — приводит агентство его слова.