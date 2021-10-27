«Время для бюджетного отдыха»: когда снизятся цены на авиабилеты в Турцию и Египет

Фото: moscow-live

Ждать снижения цен на авиабилеты в турецкую Анталью и на курорты Египта стоит не раньше Нового года. А в феврале цены на них станут существенно ниже. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов.

В конце октября цены на авиабилеты в турецкую Анталью поднялись до 350 тысяч рублей. И это еще не рекорд — на курорты Египта предлагают слетать в один конец за 450 тысяч рублей. Туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерах и регулярных рейсах к 30 октября.

По словам Зотова, такая ситуация не вызывает удивления. Многие россияне, узнав о длинных нерабочих днях с 1 по 10 ноября, решили отправиться на отдых в Турцию или Египет. До объявления выходных билеты можно было купить по ценам значительно ниже. Но за счет высокого спроса на перелеты, быстрой раскупаемости более дешевых билетов, к продаже остались только дорогие билеты.

— Высокий спрос рождает высокие цены. Если говорить о том, когда цены будут ниже, то после Нового года. Обычно снижение цен идет в начале февраля, — сказал собеседник издания.

Он отметил, что февраль — время для доступного и бюджетного отдыха или поездок в Турцию и Египет. Именно по этим направлениям стоит ожидать заметного снижения цен на авиабилеты.

Россиянам объяснили правила въезда в популярные страны ЕС. Эксперты рассказали о правилах въезда в европейские страны с открытым и неоткрытым «шенгеном».

При действующей открытой многогранной шенгенской визе, выданной до пандемии, россиянин имеет право въезжать во все страны ЕС, принимающие граждан РФ с туристическими целями. Однако все решения относительно получения той или иной визы принимает сотрудник пограничной службы. Первую поездку рекомендуется совершать в страну, выдавшую «шенген».