Авиабилеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей

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Цены на авиабилеты в турецкую Анталью поднялись до 350 тысяч рублей. И это еще не рекорд — на курорты Египта предлагают слетать в один конец за 450 тысяч рублей.

В Aviasales сообщили, что туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерах и регулярных рейсах к 30 октября.

Отмечается, что места в самолетах заканчиваются быстрее, чем в гостиницах. Зачастую туристы уже не могут забронировать путевку, потому что мест нет или они продаются за баснословные деньги.

Так, стоимость билетов с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находилась в диапазоне от 62,5 тысячи рублей до 450 тысяч. В Шарм-эш-Шейх предлагают слетать немного дешевле — от 50 до 305 тысяч рублей.

В Анталью из Москвы можно улететь за 352 тысячи рублей, сообщают «Известия».

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При действующей открытой многогранной шенгенской визе, выданной до пандемии, россиянин имеет право въезжать во все страны ЕС, принимающие граждан РФ с туристическими целями. Однако все решения относительно получения той или иной визы принимает сотрудник пограничной службы. Первую поездку рекомендуется совершать в страну, выдавшую «шенген».