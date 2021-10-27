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Израиль может начать принимать привитых «Спутником V» туристов

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Израиль может начать принимать привитых «Спутником V» туристов
Фото: Pixabay

Израильские власти одобрили допуск в страну туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Если решение одобрит кабмин, то государство откроется для туризма с 15 ноября. Соответствующую инициативу предложил министр туризма Йоэль Развозов. Об этом в среду, 27 октября, сообщил источник ТАСС, близкий к правительству.

— В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V». Решение по «Спутнику V» должно еще быть утверждено кабмином, — приводит агентство его слова.

До этого президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить Санкт-Петербург вместе с женой. Беннетт приглашение принял и уточнил, что будет рад вновь нанести визит. Путин встретился с премьер-министром Израиля в Сочи, тот не стал улетать в Тель-Авив в пятницу, 22 октября, а предпочел дождаться исхода шаббата.

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Путина и Беннета оказались продолжительными и конструктивными. Их встреча началась утром в пятницу, 22 октября.

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