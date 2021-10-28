Южная Корея экстрадировала россиянина в США по подозрению в киберпреступности

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Гражданина РФ 20 октября экстрадировали из Южной Кореи по запросу США. Его подозревают в причастности к международной кибер-преступной организации, которая с помощью хакерских программ вымогала деньги у пользователей. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает информационное агентство Ренхап.

Агентство ссылается на министерство юстиции Южной Кореи. Утверждается, что россиянина обвиняют в хищении двух миллионов долларов у компаний и частных лиц в составе преступной организации, которая разработала хакерскую программу Trickbot.

Обвинения еще в августе предъявил суд американского штата Огайо. По просьбе Минюста США неустановленного гражданина РФ задержали. В конце сентября министр юстиции Южной Кореи выдал распоряжение о его экстрадиции, передает РИА Новости.

В начале октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в городе Находка организованная преступная группа блокировала важные данные пользователей в интернете и за деньги открывала к ним доступ обратно. Они выявляли уязвимые компьютерные системы, после чего с помощью вредоносных программ нейтрализовывали находящиеся на них средства защиты. Дальше злоумышленники подбирали логины и пароли к личным аккаунтам представителей организаций, блокировали в них важную информацию и требовали денег за ее разблокировку. Причем средства необходимо было перевести в криптовалюте на счет онлайн-кошелька. В отношении организатора и участников группы возбудили множество уголовных дел, которые переданы в суд.