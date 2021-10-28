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Врач перечислил новые серьезные осложнения от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач перечислил новые серьезные осложнения от коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Денис Мирошников рассказал о новых осложнениях от коронавирусной инфекции, которые стали встречаться все чаще в последнее время.

По его словам, все чаще встречаются микст-инфекции, бактериальная пневмония и сепсис.

— Глядя на пациентов в нашем ковидном госпитале, могу сказать, что чаще стали встречаться микст-инфекции (то есть смешанные — прим.«ВМ»). Проще говоря, это когда человек одновременно болеет несколькими видами вирусов. Обычно такое заболевания протекают очень тяжело. У некоторых в дополнение к вирусным развиваются и бактериальные пневмонии, — уточнил он в комментарии ОСН.

Он добавил, что самое тяжелое осложнение бактериальной пневмонии — это сепсис (заражение крови). Это осложнение может привести к летальному исходу.

Денис Мирошников также подчеркнул, что пандемию можно остановить только путем масштабной вакцинации. Он посоветовал не ждать и сделать прививку во время нерабочих дней тем, кто откладывал это действие.

До этого врач Комаровский рассказал об опасном последствии коронавируса. Он отметил, что у тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, может долгое время сохраняться одышка.

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