Рафик Загрутдинов рассказал об эксплуатации дома по реновации в Басманном районе Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

Многоэтажный жилой дом по программе реновации жилищного фонда ввели в эксплуатацию в Басманном районе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 28 октября.

Он отметил, что новостройка расположилась на Бауманской улице. Основная особенность здания — это его необычный стиль.

—Главной особенность новостройки является ее внешний облик, который было необходимо органично вписать в окружающую историческую застройку района. Разноэтажные секции и арочные окна, которые ассоциируются с классическим стилем в архитектуре, — заявил заммэра.

Рафик Загрутдинов добавил, что фасады многоэтажки выполнили в белых, серых и черных оттенках. Такие цвета сделали здание строгим и выверенным, а разнообразная этажность добавили дому выразительности и современности.

Новостройка рассчитана на 274 квартиры, большинство из которых — двухкомнатные. При этом пять жилых помещений специально оборудовали для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Первый этаж отдадут коммерческим помещения: заведениям общественного питания, салонам красоты, спортивным залам и детским секциям. В подъездах предусмотрены зоны почтовых ящиков, колясочная, помещения для уборочного техники и комната консьержа.

Прилегающие к дому территории также благоустроили. Здесь установили детские и спортивные площадки, разбили зоны отдыха, высадили растения и деревья.

В среду, 27 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 300 многоэтажек по программе реновации жилищного фонда возведут в столице в период с 2022 по 2024 год.