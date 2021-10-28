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Глава Плодоовощного союза оценил запрет на ввоз в Россию мандаринов из Турции

Ирина Игнатенко

Общество
Глава Плодоовощного союза оценил запрет на ввоз в Россию мандаринов из Турции
Фото: unsplash

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков прокомментировал запрет на ввоз в Россию мандаринов из Турции.

Глушков пояснил, что это хорошо, что Роспотребнадзор занялся проверкой остаточного содержимого пестицидов и ядохимикатов в продукции, которая к нам завозится извне.

Однако глава Плодоовощного союза не поддержал ведомство в решении закрыть для экспорта в Россию фруктов сразу всю Турцию. Он объяснил, что обычно в такой ситуации ограничивают ввоз конкретного поставщика или хотя бы отправку из одного региона.

— Ну, допустим, один производитель нарушил технологию производства. Но это же не значит, что надо всю страну закрывать! Может, есть и добросовестные производители, — объяснил Глушков в комментарии «360».

Он добавил, что количество мандаринов на рынке сильно не изменится, потому что производители из других стран быстро сориентируются и восполнят пробелы.

В свою очередь начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева отметила, что отравление хлорпирифосом, обнаруженным в турецких мандаринах, может вызвать серьезные последствия. Подобные вещества воздействуют на ЦНС, органы пищеварения, кожу, сердечно-сосудистую систему, передает «Радио 1».

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