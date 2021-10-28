Вирусолог призвал наказывать за выдачу необоснованного медотвода от вакцинации
Российских медицинских специалистов, дающих необоснованный медотвод от вакцинации от коронавирусной инфекции, нужно наказывать. Такое мнение выразил вирусолог и доктор биологических наук Александр Шестопалов.
— У Минздрава есть список медотводов от вакцинации, узаконенный на коллегии и согласованный со всеми. В этом списке все написано, а врачи конкретные могут выдумывать что угодно. Таких докторов надо наказывать и все, и я не знаю, почему Минздрав этого не делает, — заявил врач в комментарии «Радио 1».
Он призвал специалистов ориентироваться на установленный список и внимательно оценивать каждый случай.
Представители Минздрава отмечали, что порой сталкиваются с абсолютно «абсурдными рекомендациями» врачей, которые дают гражданам медицинский отвод от прививки от коронавируса.
До этого академик Гинцбург дал рекомендации по вакцинации беременных и кормящих женщин.