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Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2022 год

Михаил Алимов

Политика
Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2022 год
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума РФ в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение проведут 23 ноября.

Отмечается, что за проект проголосовали 338 депутатов, против — 82. Еще один воздержался.

— Главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах, — цитирует РИА Новости министра финансов Антона Силуанова.

Глава Минфина отметил, что все поставленные президентом РФ задачи обеспечены надлежащим финансированием. В 2022 году на развитие выделили 3,7 триллиона рублей, в 2023 году — четыре триллиона рублей, а в 2024-м — 4,1 триллиона рублей.

По словам Силуанова, в проекте бюджета также запланировано финансирование мероприятий, способствующих выполнению ключевых задач, поставленных президентом и определяемых правительством как приоритетные.

— Это приоритеты в социальной сфере, такие как реабилитация переболевших COVID людей, «Санитарный щит» (это подразумевает выработку вакцины в случае появления новых вирусов в течение четырех месяцев после обнаружения такого вируса). Это технологический рывок, новые материалы, электромобиль, водородная тематика. Это цифровая трансформация развития новой энергетики и другие направления. На все это предусмотрено ресурсов около триллиона рублей, из которых 500 миллиардов дополнительно предусмотрено в трехлетнем бюджете, — рассказал министр.

Кроме того, запланированы траты на оборонную промышленность, добычу и переработку ресурсов, улучшение автомобильных и железных дорог, а также парка воздушных судов.

До этого председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжает вести активную работу по обсуждению государственного бюджета, отвечать за которую она будет совместно с кабмином России. Он также отметил, что после принятых поправок у ГД появились новые полномочия, которые возлагают на депутатов огромную и важную ответственность.

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