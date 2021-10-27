Володин: Госдума будет отвечать за бюджет РФ совместно с правительством

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Госдума продолжает вести активную работу по обсуждению государственного бюджета, отвечать за которую она будет совместно с кабмином России. Об этом в среду, 27 октября, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

— Хочется высказать слова благодарности за то, что все министры, заместители министров подключились к работе по обсуждению бюджета, и мы ведем этот диалог, понимая, что отвечать за бюджет будем вместе, — обратился он к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Володин также отметил, что после принятых поправок у ГД появились новые полномочия, которые возлагают на депутатов огромную и важную ответственность, пишет РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2020 год с профицитом 575,6 миллиарда рублей. Это следует из документа на официальном портале правовой информации в понедельник, 25 октября.

Расходы бюджета ПФР в 2020 году составили 9 триллионов 727,7 миллиарда рублей, или 98,5 процента к уточненной сводной росписи. В части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, 9 триллионов 691,9 миллиарда рублей, или 98,6 процента.

19 октября стало известно, что российским семьям с детьми дополнительно выделят 28,3 миллиарда рублей в качестве поддержки. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Средства будут выплачиваться ежемесячно. Размер выплаты будет рассчитываться на основании среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума по субъекту.