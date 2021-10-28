Сечин рассказал о последствиях сверхвысоких цен на газ в Европе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Сверхвысокие цены на газ в Европе еще сильнее разогреют мировой нефтяной рынок, при условии, что он и так находится под давлением климатической повестки. Об этом заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

— По оценке банков Citi и Goldman Sachs, сверхвысокие цены на природный газ могут создать дополнительный спрос на нефть в размере до 1 миллиона баррелей в сутки, что послужит импульсом к возникновению дисбаланса, подобного газовому, и еще сильнее «разогреет» нефтяные цены, — цитирует РИА Новости его слова.

Он отметил, что цена газа в нефтяном эквиваленте превысила 200 долларов за баррель, что более чем вдвое выше нефтяной цены. И поставщики пришли к дилемме. С одной стороны, им необходимо обеспечить надежные поставки энергии, а с другой — в странах ЕС добровольно приняты обязательства по отказу от угольной и нефтяной генерации энергии, с целью постепенного сокращения выбросов парниковых газов.

Сечин отметил, что климатические активисты давят на рынок нефти и газа. Из-за чего инвесторы меньше вкладывают в него, предпочитая возобновляемые источники энергии.

— Именно климатическая повестка сейчас оказывает давление на мировой рынок нефти и газа, — резюмировал он.

17 сентября глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что в настоящее время Россия обладает самыми большими запасами газа в мире. По его словам, некоторые месторождения, которые разрабатываются Газпромом на Ямале, будут приносить топливо до 2132 года. Миллер отметил, что подземные хранилища на континенте в настоящее время испытывают дефицит. Именно это, по его мнению, влияет на цены за газ. Кроме того, Миллер предположил, что стоимость топлива будет повышаться и дальше.