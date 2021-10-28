Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российская спортсменка Дина Аверина получила золотую награду в упражнении с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике. Первенство проходило в Японии, в городе Китакюсю.

Судьи оценили выступление россиянки в 27,100 балла. Серебряную медаль получила еще одна спортсменка из России — Арина Аверина, заработав 26,750 балла. Третью ступень пьедестала заняла Анастасия Салос из Белоруссии, получив 26,400 балла.

Таким образом Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира, сообщается на сайте телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира, завоевав золото в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике. За выступление спортсменка получила 27,750 балла. На счету россиянки также серебро Олимпийских игр в Токио, две серебряные и одна бронзовая медали мировых чемпионатов.

Второе место заняла Алина Горносько из Белоруссии (25,950), третьей оказалась итальянка София Раффаэлли (25,850). Сестра-близнец Арина Аверина заработала 24,950 балла и заняла шестое место.