Астрологи рассказали, какие знаки зодиака самые неадекватные

Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Непредсказуемые и нелогичные, легко теряющие самообладание и вспыхивающие словно спичка, наверняка вы встречали таких людей. Как же наверняка определить, кто может быть настолько эмоционально нестабилен? Астрологи уверены, что любое поведение определяют именно звезды, а потому можно определить степень неадекватности по знаку зодиака.

Весы дипломатичны, они всегда стремятся к гармонии и равновесию. Их практически невозможно вывести из себя, к чему бы вы не пытались придраться. Они будут держаться до последнего, стоически перенося любые попытки задеть их.

Быстрые на язык Скорпионы всегда стремятся доказать всему миру, что только их точка зрения — истина в последней инстанции. Они считают себя самыми умными и могут обижаться, если с этим кто-то не согласен. А узнав, что были неправы, они сильно раскаиваются.

Мгновенно заводящийся и выносящий мозг Стрелец уверен, что лучшая защита — это нападение. Но угомонить его не составит особого труда, стоит только выслушать все его истерики, и он успокоится.

Козерог упрям и терпелив. Его практически невозможно переспорить. С теми, кто встал на его пути, он будет бодаться. Но и сам с легкостью угомонит любого собеседника, каким бы агрессивным тот не оказался.

Толерантный во всех отношениях Водолей способен понять практически любую точку зрения. Но вот примет он ее далеко не всегда. Свое недовольство Водолей может выразить нестандартно, предпочитая пользоваться творческими приемами.

Рыбы неверятно мнительны и наивны. Им кажется, что всем есть до них дело, а поэтому тайно собирают целые папки доказательств вины мнимых обидчиков. Но часто оказывается, что конфликт они надумали себе сами. А вот доверчивостью Рыб не преминут воспользоваться мошенники, втянув их в финансовые махинации.

Овны импульсивны, у них дела всегда бегут впереди разума. Как Жанна д’Арк они грудью идут напролом, даже не разобравшись, кто прав, а кто— виноват. Но именно за их не всегда приятную прямоту Овнов любят и уважают окружающие.

Мстительные Тельцы могут надолго затаить обиду, чтобы в самый неожиданный момент дать под дых. Они уверены в своей правоте и будут до последнего ее отстаивать. А ради денег и славы могут пуститься в сомнительные авантюры.

Близнецы подозрительны, в каждом новом человеке они видят потенциального врага и долго еще не принимают его. Их круг общения ограничен только самыми близкими людьми, проверенными временем.

Прирожденный манипулятор, готовый пустить в ход обаяние ради своих меркантильных целей, Рак уверен, что ему доступно тайное знание. Он готов транслировать его всему миру, а узнав, что он не один «пророк в своем отечестве», может обидеться.

Гордый и царственный Лев даже не сомневается в своей правоте. Все без лишних вопросов обязаны ему подчиняться. Но скандалить он не любит, считая скандалы уделом слабых. Любую критику он пропустит мимо ушей.

Девы не любят нервничать и не переносят истерик. Они спокойны и уравновешены, любыми средствами они будут стараться избежать скандала. На любой спор Девы подберут железный аргумент, а если же нет — постараются просто не встревать, передает Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали, по какой причине могут умереть разные знаки зодиака. Они убеждены в том, что время рождения человека отражается на его судьбе.