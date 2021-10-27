Астрологи назвали наиболее вероятные причины смерти всех знаков зодиака

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Астрологи убеждены, что время рождения человека отражается на его судьбе. Они рассказали, по какой причине могут умереть разные знаки зодиака.

Так, люди, рожденные под знаком Овна, имеют склонность к получению разного рода травм. Причина их смерти чаще всегосамая неожиданная. Это может быть упавший на голову кирпич или выползшая из кустов змея.

Телец редко жалуется на здоровье и прибегает к помощи врачей. Однако с возрастом его болезни обостряются, и привести к летальному исходу может как раз их упорное нежелание лечиться.

Близнецы подвержены расстройствам нервной системы. Из-за неумения контролировать эмоции они рискуют погибнуть в несчастных случаях. Астрологи рекомендуют им умерить пыл.

Меланхоличные Раки редко верят в себя и в успешное будущее. Они могут загнать себя в депрессию, из которой нелегко выбраться, и иногда решают самостоятельно остановить свои по большей части надуманные мучения.

Львы подвержены сердечным заболеваниям. Астрологи советуют им избегать конфликтов, которые могут оказать влияние на психическое состояние.

Иммунитет Дев нельзя назвать самым крепким, однако они часто живут до глубокой старости. Вероятной причиной их смерти могут стать расстройство мозга и болезни желудка.

У представителей знака Весы самой распространенной болезнью являются проблемы с почками. Их легко ранить критикой. Эти люди не будут стремиться отстаивать свою правоту до последнего, а предпочтут уйти в запой, из которого их смогут вытащить только врачи.

Скорпионы бывают довольно активными по жизни, из-за чего часто забывают обратить внимание на здоровье и вовремя записаться к врачу. Эти люди могут страдать от болезней прямой кишки, не исключена онкология.

Список вероятных болезней Стрельцов включает проблемы с печенью, инсульты и переломы. Однако всех их можно избежать, если заботиться о своем здоровье.

Козероги имеют слабый иммунитет, поэтому им категорически противопоказаны вредные привычки. Причиной их ухода из жизни может стать курение или избыточный вес.

Рыбы не могут переносить одиночество. По этой причине они легко впадают в депрессию или погружаются в зависимость от алкоголя или наркотиков. Астрологи рекомендуют близким Рыб уделять им больше времени, чтобы не навещать их в больнице.

Впечатлительные Водолеи часто мучаются по ночам от угрызений совести или мыслей о судьбе. Они склонны переживать по пустякам, из-за чего страдает сердце, и нередко умирают от инфаркта, пишет «Южный федеральный».

До этого астрологи рассказали о тайных пристрастиях разных знаков зодиака.