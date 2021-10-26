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Астрологи рассказали о тайных пристрастиях разных знаков зодиака

Дарья Чентаева

Общество
Астрологи рассказали о тайных пристрастиях разных знаков зодиака
Фото: Pexels

Астрологи могут по звездам узнать все тайны судьбы человека и рассказать о его неожиданных пристрастиях.

Овны

Овны обожают заниматься спортом и посвящают ему почти все свободное время. Астрологи считают, что бодрость духа и здоровое красивое тело для Овнов превыше всего.

Тельцы

Представители этого знака зодиака ленивые и неповоротливые. Им нравится лежать на диване и есть вкусную еду.

Близнецы

Тайная страсть Близнецов — говорить обо всем на свете. Они могут часами болтать с друзьями по телефону или назначить им встречу.

Раки

По своей природе Раки — кулинары. Им нравится придумывать и радовать других людей разнообразными завтраками, обедами и ужинами.

Львы

Где можно встретить Льва? Конечно же, в шумной компании! Львы всегда хотят быть в центре внимания, поэтому стремятся быть в кругу людей, которые будут ими восхищаться.

Девы

Рожденные под знаком Девы люди чересчур дисциплинированы и трудолюбивы. Практически все свое время Девы проводят с головой в работе.

Весы

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Скорпионы

Скорпионам не стоит скрывать, что они обожают плотские утехи. От рождения Скорпионы гиперсексуальны, поэтому даже после сложного трудового дня обязательно забегут к партнерам «на кофе».

Стрельцы

Рожденные под знаком Стрельца любят спокойствие и редко попадают в авантюры. Им больше по душе чтение книг в одиночестве.

Козероги

Козероги имеют весьма консервативные взгляды, не имеют большого круга общения и не любят шумные вечеринки. Также Козероги страдают трудоголизмом.

Водолеи

Водолеи, в отличие от Козерогов, с детства обожают шумные компании, дружеский смех и веселье. Они не из тех, кто стесняется публики. Почти наверняка их можно встретить на вечеринке.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыбы — любители тихого домашнего отдыха. Особенных тайных пристрастий у Рыб нет. Им нравится заниматься рукоделием и придаваться философским размышлениям, передает Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали, в каком месяце нужно искать любовь разным знакам зодиака. По их словам, у каждого знака зодиака есть определенный месяц, когда лучше всего начинать строить отношения.

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