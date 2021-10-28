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Фигуристка Сотникова рассказала о том, что ее связывает с Давой

Анна Михалюк

Общество
Фигуристка Сотникова рассказала о том, что ее связывает с Давой
Фото: Youtube / Super

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о том, как складывались ее отношения с партнером по шоу «Ледниковый период». Спортсменка тренировалась в паре с известным блогером Давой.

— Илюша Авербух выбирает пары. Я не знала, какой будет состав из мальчиков. Был первый партнер у меня — Никита Пресняков, а вторым стал Дава. Он мой партнер, и соответственно я буду всегда за него горой. Мы много времени с ним тренировались, по 7-8 часов в день. Мы подружились, но симпатии не было, — объяснила фигуристка.

На репетиции перед началом шоу Дава повредил руку и не смог принять участие в проекте.

— Мы 5-6 сентября начали готовиться к проекту. Все были никакие, это было непросто. Я маленькая, и в каких-то моментах мне нужно было Даву держать. Все было прекрасно, мы поставили номер, все были довольны. И накануне перед съемками мы весь день стояли на льду, и я говорю: «Давай целиком». Мы начали катать, я запрыгнула к нему в поддержку, начала проворачивать спиной круг и чувствую, что мы начинаем валиться. Чтобы смягчить удар, он подставляет руку. Я все равно ударилась головой, а у него вылетела рука. Это было зрелище не для слабонервных, — рассказала фигуристка.

Сотникова призналась, что ей было жаль потраченных сил на подготовку, однако решить ситуацию с поиском нового партнера должен был Илья Авербух, но, в результате, девушка так и не вышла на лед. Найти партнера Сотниковой так и не удалось, и шоу началось без ее участия.

— Он (Илья Авербух, — прим. «ВМ») говорил: «Я все решу, договорюсь, не переживайте. Я хочу видеть Аделину в проекте». Но потом что-то пошло не так. Обижаться нельзя, но все равно это как-то некрасиво, потому что меня обещали взять и в постоянное жюри проекта… — вспомнила спортсменка.

Ранее Даня Милохин, который принимает участие в «Ледниковом периоде», рассказал, что его связывает с партнершей Евгенией Медведевой.

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