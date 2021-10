«Больше сахара, чем в банке газировки»: диетолог назвала самый вредный завтрак

Фото: pixabay.com/ru

Американский диетолог Холли Кламер назвала маффины и кексы самой вредной выпечкой для завтрака, сообщает портал Eat This Not That!.

Кламер заявила, что продаваемые в кафе и магазинах готовые кексы и маффины многие привыкли покупать на завтрак. Но это лакомство намного вреднее, чем кажется на первый взгляд. По ее словам, в готовых маффинах очень мало клетчатки, зато они содержать больше количество сахара.

— Многие готовые кексы могут содержать от 500 до 700 калорий и столько же или больше граммов сахара, чем банка газировки, но содержат только один или два грамма клетчатки, — передает слова диетолога Eat This Not That!.

В то же время Калмер заметила, что это касается именно готовых магазинных маффинов, домашняя же выпечка может быть полезной в зависимости от рецептуры.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как стоит скорректировать питание в зимний период. По ее словам, людям в это время требуется специальное питание, так как организму нужны дополнительные питательные вещества, микроэлементы и витамины.