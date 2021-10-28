Сергей Собянин обсудил с медиками процесс лечения коронавируса у детей из групп риска

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Мэр Москвы Сергей Собянин поговорил с врачами о новых способах лечения коронавирусной инфекции у детей из групп повышенного риска. Заседание клинического комитета по заболеванию прошло в четверг, 28 октября.

Глава города отметил, что в настоящий момент число новых случаев коронавируса в городе схоже с показателями предыдущих всплесков.

— К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в два-три раза. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению детей, — заявил мэр.

Главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов добавил, что с весны 2020 года на учет поставили 190 тысяч детей с COVID-19. Из них пять процентов проходили лечение в медицинских учреждениях города.

Медик подчеркнул, что в настоящий момент число пациентов младше 18 лет с тяжелыми формами заболевания увеличивается.

— Действующие методические рекомендации по лечению детей актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов: моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжелого течения заболевания, — уточнил Исмаил Османов.

Сергей Собянин спросил о вероятности летальных исходов в случае неприменения современных алгоритмов лечения.

Главврач детской больницы ответил, что смерти в такой ситуации неизбежны.

В результате заседания комитет принял новые методики наблюдения и лечения детей с коронавирусом из групп высокого риска и использования инновационных лекарственных средств и аппаратов.

К такой категории несовершеннолетних отнесли страдающих первичным иммунодефицитом, онкологией, гематологическими заболеваниями, диабетом, поражением почек, сердца и легких.

Для реализации идеи в городе создадут дистанционный консультативный центр и стационар кратковременного пребывания на базе больницы имени Башляевой, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М», который разрабатывается в настоящее время, будет близок по составу к «Спутнику V».