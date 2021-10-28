Польский PGNiG обратился к Газпрому с просьбой снизить цены на газ

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Польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 28 октября.

— В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту, — рассказал глава PGNiG Павел Маевский.

Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, добавил он. Концерн просит пересмотреть условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть ситуацию на энергетическом рынке в Евросоюзе.

PGNiG, по словам руководителя компании, оставляет за собой право рассматривать данное письмо как независимое предложение о пересмотре цены на контракт. Это может привести к ее изменению с 1 ноября, приводит слова Маевского сайт PGNiG.

28 октября глава Роснефти Игорь Сечин рассказал, что сверхвысокие цены на газ в Европе еще сильнее разогреют мировой нефтяной рынок при условии, что он и так находится под давлением климатической повестки. Он отметил, что цена газа в нефтяном эквиваленте превысила 200 долларов за баррель, что более чем вдвое выше нефтяной цены.