Спрос на вторичное жилье вырос в столице

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За восемь месяцев 2021 года значительно увеличился спрос на приобретение вторичного жилья в Москве. Он вдвое превышает показатели 2019 года, когда рынок недвижимости и экономика находились еще на допандемийном уровне. Об этом сообщил основатель и руководитель агентства недвижимости Ярослав Кобаладзе.

По его словам, в августе 2021 года спрос на покупку вторичной недвижимости в столице вырос по сравнению с прошлогодним августом на 7,59 процента. Также он отметил, что покупательский интерес к вторичке вырос на 53,58 процента с января по август 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Средняя цена квадратного метра во вторичном жилье также выросла.

С августа 2020 года по август текущего года средняя цена за квадратный метр выросла на 27,8 процента. Она поднялась до 326,5 тысячи рублей. Самая доступная вторичная однокомнатная квартира в шаговой доступности от метро стоит 6,8 миллиона рублей. Ее площадь составляет 35 квадратных метров, передает издание «Вести Подмосковья».

До этого стало известно, что спрос на аренду жилья в Москве снизился в осенний период.