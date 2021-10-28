Синоптик пообещал москвичам иллюзию бабьего лета в выходные

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сухая и солнечная погода в Москве создаст иллюзию бабьего лета, пообещал в своем Instagram-аккаунте метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 28 октября.



Инициатива на синоптической карте большей части Восточной Европы уже к вечеру пятницы, 29 октября, начнет переходить к антициклону, который, с каждым днем усиливаясь, будет расширяться по площади и застолбит свои позиции на пять суток. Поэтому жители большинства регионов европейской части России смогут насладиться погожими осенними днями. В течение пяти дней в регионе будет сухая, солнечная и теплая погода, даже может возникнуть «иллюзия бабьего лета», отметил синоптик.

Самым теплым днем Тишковец назвал субботу.

— Самой теплой ожидается предстоящая суббота, 30 октября. Так, например, в Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее +5–7, днем воздух сумеет прогреться до +12–14, а в столичном регионе — до +10–15, что на 7–8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября, — пишет синоптик.

Ранее в четверг, 28 октября, в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за тумана.