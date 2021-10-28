В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в четверг, 28 октября.

Синоптики уточнили, что особый режим будет действовать в регионе до утра пятницы, 29 октября.

— Местами туман. Период предупреждения — с 21:00 28 октября до 9:00 29 октября, — передает официальный сайт Гидрометцентра.

Также метеорологи предупредили жителей столицы о порывах ветра до 15 метров в секунду в четверг.

В этот день воздух в городе прогреется до плюс 8–10 градусов. При этом местами вероятен слабый дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», какой будет зима в столице. Конец октября для москвичей обойдется без погодных сюрпризов. Температура будет ниже нормы на один градус, ожидается плюс 2–4 градуса днем.

Первые по-настоящему зимние похолодания в Москву придут в ноябре. По данным Гидрометцентра, в следующем месяце показатель термометра может опуститься до минус 15 градусов ночью. Днем температурный диапазон будет в районе минус 1–6 градусов.