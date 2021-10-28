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Москвичей предупредили о сильном ветре и вероятных осадках 28 октября

Виктория Сикерина

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Москвичей предупредили о сильном ветре и вероятных осадках 28 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в столице в четверг, 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Температура воздуха в городе прогреется до 8-10 градусов тепла. При этом местами вероятен слабый дождь.

—Будьте предельно внимательны на улице, — говорится в сообщении Комплекса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что жители Москвы могут в ближайшие девять дней не ждать снегопадов и зимних температур.

По статистике, устойчивые морозы ниже нуля приходят в город 9–10 ноября, а постоянный снежный покров формируется в конце ноября.

Метеоролог уточнил, что традиционно приходом зимы считаются устойчивый минус и не тающий снег. По его словам, устойчивый переход температур через ноль градусов происходит в самом конце первой декады ноября — 9–10 числа.

Также в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления. Затем до 7 ноября ожидается достаточно комфортная погода, но с повышенным атмосферным давлением.

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