Итоги первого этапа исследований «Спутника V» для детей подвели в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Результаты первого этапа исследований вакцины от коронавируса для детей «Спутник V» показали формирование хорошего поствакцинального клеточного иммунитета. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 28 октября.

— Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета. Препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, — говорится в сообщении.

Показатели безопасности и иммуногенности, как уточняется, превосходят таковые у взрослых участников исследований первой и второй фаз. Исследование безопасности и эффективности «Спутника V» для детей проводится в Москве в настоящее время.

В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Оба компонента препарата получили 92 добровольца.

Объем вакцины составляет 1/10 или 1/5 от дозы, ориентированной на взрослых. Отбор добровольцев на второй этап исследования ведется в текущий момент, отмечает РИА Новости.

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