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Илон Маск хочет за свой счет доставить человечество на Марс

Евгений Белоусов

В мире
Илон Маск хочет за свой счет доставить человечество на Марс
Фото: dmoberhaus / CC BY 2.0

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал предложение о «налоге на миллиардеров» и заявил, что планирует самостоятельно профинансировать достижение человечеством Марса.

Ранее, 27 октября, журналист газеты Washington Post Кристиан Девенпорт написал в Twitter, что в случае введения в США «налога на миллиардеров», предложенного конгрессменами-демократами, выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватит, чтобы оплатить миссию по отправке человека на Марс.

В ответ на это Маск заявил, что в его планах потратить свои деньги для достижения этой цели.

— Мой план — использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума, — написал бизнесмен.

Упомянутый журналистом налог пока не прописан в законодательстве. По задумке демократов, такой налог будет облагать рост состояния сверхбогатых людей, так как сейчас налоговая ставка у таких людей значительно меньше, чем у простых американцев.

Ранее стало известно, что Илон Маск, который владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов, стал самым богатым человеком в мировой истории.

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