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Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes

Юлия Курганова

Общество
Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes
Фото: NASA / Bill Ingalls

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов, стал самым богатым человеком в мировой истории. Об этом сообщило во вторник, 26 октября, издание Forbes.

Отмечается, что Маску удалось достичь такого показателя в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla — в понедельник, 25 октября, их рост превысил 13 процентов, что обеспечило для компании преодоление рыночной стоимости в один триллион долларов. В результате состояние бизнесмена увеличилось более чем на 41 миллиард долларов за один день.

Ранее Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes — по данным на 28 сентября 2021 года его состояние составило более 203,4 миллиарда долларов. Второе место рейтинга занимает глава компании Amazon Джефф Безос, на третьем — генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. В пятерку также попали один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала она специализировалась только на производстве электромобилей, но позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира. Семья Уолтон, которая владеет крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart, возглавила рейтинг самых богатых людей мира, ее состояние составило 238,2 миллиарда долларов.

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