Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира

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Семья Уолтон, которая владеет крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart, возглавила рейтинг самых богатых людей мира, ее состояние составило 238,2 миллиарда долларов. Список составило агентство Bloomberg.

В первую тройку рейтинга также вошли семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars, с состоянием почти 142 миллиарда долларов и семья Кох, владеющая американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues, с состоянием в 124,4 миллиарда долларов, передает New Inform.

Четвертое место заняла семья Эрмэ. Она владеет французским модным домом Hermes. Их состояние равно 111,6 миллиарда долларов. И завершает пятерку правящая династия Саудовской Аравии с состоянием сто миллиардов — семья Аль-Сауд.

В конце августа супруги Бакальчук впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes. Состояние предпринимателей составило 13,1 миллиарда долларов.

Позднее американское издание Time в среду, 15 сентября, опубликовало список самых влиятельных людей в мире за 2021 год. Рейтинг разделили на шесть категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Изобретатели» и «Кумиры».

Так, в первом разделе назвали генерального директора компании Apple Тима Кука, четырехкратную чемпионку Олимпийских игр по спортивной гимнастике Симону Байлз и титулованную американскую легкоатлетку Эллисон Феликс.