Молдавия раскрыла детали переговоров с Газпромом о новом контракте

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Молдавия достигла прогресса в переговорах с Газпромом о долгосрочном контракте на поставку топлива. Об этом заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в четверг, 28 октября.

— Переговоры идут. Регистрируется определенный прогресс, — рассказала политик.

При этом Кишинев, по ее словам, хочет иметь другие альтернативы российской компании на долгосрочную перспективу. Страна не может позволить себе закупать газ на условиях Газпрома и по рыночным ценам, приводит слова Гаврилицы ТАСС.

28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, уточнил глава компании Павел Маевский.

Концерн просит пересмотреть условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть ситуацию на энергетическом рынке в Евросоюзе. PGNiG, по словам руководителя предприятия, оставляет за собой право рассматривать данное письмо как независимое предложение о пересмотре цены на контракт.