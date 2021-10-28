Средняя зарплата московских учителей возросла до 122 тысяч рублей

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Средняя заработная плата учителей в Москве возросла до 122 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил в четверг, 28 октября, руководитель Департамента образования Москвы Александр Молотков.

Он также отметил, что порядка 3,5–4 тысяч учителей получают среднемесячную зарплату свыше 150 тысяч рублей, что является достойной зарплатой, соответствующей статусу столичного учителя. Кроме того, учителя Москвы получают ряд надбавок и выплат.

— Это выплаты за классное руководство, как городские, так и федеральные, это выплаты за участие в развитии Московской электронной школы и гранты за создание контента для нее, это отдельные выплаты довольно внушительных размеров, — передает слова Молоткова ТАСС.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в столице. Ими оказались специалист по регистрации медицинских изделий, менеджер в салоне премиальных напольных покрытий и частная няня.

До этого, 19 октября, прошел Всероссийский педагогический диктант. Он состоялся на площадках мультимедийных парков «Россия — Моя история», в одноименном методическом центре, также мероприятие прошло в тестовом онлайн-режиме. Результаты проверки работ будут объявлены до 21 ноября. Каждый участник получит сертификат, а победители — именные дипломы.