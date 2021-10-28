Невролог назвала признаки предынсультного состояния

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Врач-невролог Татьяна Маневич назвала признаки предынсультного состояния и рассказала, какую первую медицинскую помощь необходимо оказать человеку.

По словам специалиста, распознать предынсультное состояние и спасти человека с приступом помогут первые симптомы-индикаторы. К ним относятся сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Возникает слабость и неловкость в конечностях.

Человек не может одновременно поднять обе руки, нарушается координация движений, появляется двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног.

Явным признаком является перекос лица или так называемая кривая улыбка.

— В первые четыре часа существует так называемое терапевтическое окно, когда вовремя начатое лечение максимально эффективно и можно спасти мозг от серьезных повреждений, — отметила она в комментарии изданию «Невские новости».

По словам врача, в такие моменты находящиеся рядом люди должны как можно скорее вызвать скорую помощь. Если это невозможно, нужно срочно доставить человека в ближайшую больницу самостоятельно. Тесную одежду больного нужно ослабить, чтобы у него был доступ к свежему воздуху, а голову повернуть набок.

До этого невролог объяснила, когда головную боль нельзя игнорировать.