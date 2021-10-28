Невролог объяснила, когда головную боль нельзя игнорировать

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С головной болью сталкивается почти каждый человек, но, когда она усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, тогда нужно срочно обратиться к специалисту. Об этом рассказала врач-невролог Изета Елоева.

Она также сообщила, что опасность могут представлять собой головные боли после травм головы, ситуации, когда характер боли меняется: изменение местоположения или из «тупой» в «острую». Не следует игнорировать и длительные головные боли, предупредила Елоева.

— Большую опасность здоровью несут головные боли в результате резкого скачка артериального давления или так называемого гипертонического криза. Чтобы минимизировать риски осложнений, таких, как инсульт и инфаркт, при этих симптомах человеку необходимо прекратить любую физическую деятельность и работу и отдохнуть, — пояснила врач.

Невролог подчеркнула, что головная боль может быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе онкологии, опухолей головного мозга, поражений сосудов головного мозга (аневризмы), передает агентство «Прайм».

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