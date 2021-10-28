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Контроль за соблюдением мер против COVID-19 в такси в Москве усилят в нерабочие дни

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Контроль за соблюдением мер против COVID-19 в такси в Москве усилят в нерабочие дни
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Власти столицы призвали водителей и пассажиров московского такси носить маски во время поездок. Об усилении контроля за мерами профилактики коронавируса рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В Москве много заболевших, поэтому мы просим водителей такси и пассажиров: обязательно носите маски во время поездок. (...) В нерабочие дни контроль усилится — это нужно для безопасности пассажиров, — сообщается в материале.

Отмечается, что водители такси также обязаны регулярно пользоваться антисептиком и проходить медицинские осмотры перед сменой.

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С начала 2021 года столичная административная дорожная инспекция и сотрудники Роспотребнадзора провели более 1,3 тысячи рейдов. В их ходе было выявлено 3,5 тысячи таксистов без пройденного медосмотра и 223 водителя без масок и дезинфекции салона, передает Интерфакс.

Ранее стало известно, что контроль за соблюдением ограничительных требований против распространения коронавируса усилили в общественном транспорте Москвы.

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