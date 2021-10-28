Контроль за соблюдением мер против COVID-19 в такси в Москве усилят в нерабочие дни
Власти столицы призвали водителей и пассажиров московского такси носить маски во время поездок. Об усилении контроля за мерами профилактики коронавируса рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— В Москве много заболевших, поэтому мы просим водителей такси и пассажиров: обязательно носите маски во время поездок. (...) В нерабочие дни контроль усилится — это нужно для безопасности пассажиров, — сообщается в материале.
Отмечается, что водители такси также обязаны регулярно пользоваться антисептиком и проходить медицинские осмотры перед сменой.
С начала 2021 года столичная административная дорожная инспекция и сотрудники Роспотребнадзора провели более 1,3 тысячи рейдов. В их ходе было выявлено 3,5 тысячи таксистов без пройденного медосмотра и 223 водителя без масок и дезинфекции салона, передает Интерфакс.
Ранее стало известно, что контроль за соблюдением ограничительных требований против распространения коронавируса усилили в общественном транспорте Москвы.