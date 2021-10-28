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Власти Москвы не планируют переводить школьников на удаленку

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Власти Москвы не планируют переводить школьников на удаленку
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Власти столицы не планируют переводить школьников на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя московского департамента образования и науки Антон Молев.

Он утверждает, что еще в прошлом году властями города были предприняты все меры, чтобы избежать необходимости в дистанционном обучении. Для этого образовательные учреждения стараются минимизировать контакты учащихся, регулярно дезинфицируют помещения и соблюдают все противоэпидемические правила. Особенно Молев отмечает, что подавляющее большинство учителей города прошли вакцинацию.

— Численность учителей, которые болели в этом и прошлом году, разительно отличается. И это в значительной степени дает нам уверенность, что мы минимизируем риски, — передает слова Молева Интерфакс.

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Ранее москвичам напомнили об антиковидных ограничениях, вступающих в силу с 28 октября. До 7 ноября в городе вводятся несколько ограничений, призванных уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Временно перестают работать московские организации. Исключение составляют компании, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и прочие, которые не могут прекратить свою работу по указу президента РФ.

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