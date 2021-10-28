Москвичам напомнили об антиковидных ограничениях, вступающих в силу с 28 октября

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В столице с 28 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. В этот период в городе вводятся несколько ограничений, призванных уменьшить распространение коронавирусной инфекции.

Временно перестают работать московские организации. Исключение составляют компании, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и прочие, которые не могут прекратить свою работу по указу президента РФ.

К приостановившим работу относятся предприятия сферы услуг, спорта, торговли, культуры, отдыха и развлечений. Например, кинотеатры или непродовольственные магазины. Продовольственные магазины, аптеки и площадки, торгующие средствами первой необходимости, продолжат работу. Рестораны и кафе работают навынос.

Дистанционное предоставление услуг ничем не ограничено, в том числе и в других сферах. Все онлайн-магазины работают и могут доставлять товары.

В МФЦ до 8 ноября не оказывают государственные услуги, кроме срочной регистрации актов гражданского состояния. Остальные услуги доступны в электронном виде.

Учреждения здравоохранения продолжат оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь. В школах и детских садах объявлены каникулы. Для юных москвичей в садах работают дежурные группы, если у родителей нет возможности сидеть с ребенком дома. Вузы и техникумы в этот период должны проводить занятия только дистанционно.

В культурной среде работают только музеи и театры, но с соблюдением ограничений — вход по QR-кодам, заполняемость не более 50 процентов и обязательное ношение масок. Прочие развлекательные и иные мероприятия могут проводиться только с согласования органов государственной власти или столичного Управления Роспотребнадзора.

После нерабочих дней в Москве также продолжат действовать некоторые ограничения.

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С 8 ноября для посещения музеев и театров также требуются QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе, но заполняемость может быть не больше 70 процентов. На доступ к прочим развлекательным или культурным мероприятиям код понадобится, если одновременно будут присутствовать более 500 человек. Их же рекомендуют и для мероприятий с меньшей заполняемостью, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что больше половины москвичей проведут нерабочие дни дома. Более трети населения города посвятят указанный период прогулкам на свежем воздухе. Соответствующее исследование опубликовала компания IFORS Research.

25 октября в столице вступило в силу требование о переводе трети сотрудников на удаленку. Данное требование не распространяется на привившихся, переболевших, на медиков и сотрудников стратегических отраслей. Кроме этого, непривившиеся и не переболевшие коронавирусной инфекцией жители столицы в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.