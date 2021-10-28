Жители столицы рассказали, как проведут нерабочие дни

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Больше половины москвичей проведут нерабочие дни дома. Более трети населения города посвятят указанный период прогулкам на свежем воздухе. Соответствующее исследование опубликовала компания IFORS Research в четверг, 28 октября.

Жители столицы считают, что перевод 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы — эффективная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Средняя оценка таким действиям властей составила 3,6 балла.

Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах, онлайн-обучение в образовательных учреждениях и запрет на въезд в страну и выезд из нее москвичи оценили в 3,5 балла, передает ТАСС данные исследования.

Нерабочие дни начались в Москве 28 октября. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что ввел их с целью предотвращения массового распространения коронавируса в городе. Нерабочий период продлится до 7 ноября.

25 октября в столице вступило в силу требование о переводе трети сотрудников на удаленку. Данное требование не распространяется на привившихся, переболевших, на медиков и сотрудников стратегических отраслей. Кроме этого, непривившиеся и не переболевшие коронавирусной инфекцией жители столицы в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.