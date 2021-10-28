Жители столицы рассказали, как проведут нерабочие дни
Больше половины москвичей проведут нерабочие дни дома. Более трети населения города посвятят указанный период прогулкам на свежем воздухе. Соответствующее исследование опубликовала компания IFORS Research в четверг, 28 октября.
Жители столицы считают, что перевод 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы — эффективная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Средняя оценка таким действиям властей составила 3,6 балла.
Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах, онлайн-обучение в образовательных учреждениях и запрет на въезд в страну и выезд из нее москвичи оценили в 3,5 балла, передает ТАСС данные исследования.
Нерабочие дни начались в Москве 28 октября. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что ввел их с целью предотвращения массового распространения коронавируса в городе. Нерабочий период продлится до 7 ноября.
25 октября в столице вступило в силу требование о переводе трети сотрудников на удаленку. Данное требование не распространяется на привившихся, переболевших, на медиков и сотрудников стратегических отраслей. Кроме этого, непривившиеся и не переболевшие коронавирусной инфекцией жители столицы в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.