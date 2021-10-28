Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нерабочие дни начались в Москве

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Нерабочие дни начались в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Такая мера необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе.

В длинные выходные в столице будут работать аптеки и магазины, реализующие товары первой необходимости.

Школы с 28 октября по 7 ноября ушли на каникулы. В их числе учреждения дополнительного и спортивного образования. Колледжи и университеты перешли на дистанционное обучение.

Офисы госуслуг будут работать онлайн. Очно возможно лишь зарегистрировать акты гражданского состояния.

Работа больниц, поликлиник, скорой помощи и других медицинских организаций не приостановлена. Горожане смогут беспрепятственно получить необходимую помощь.

Кинотеатры, заведения общественного питания, спортивные, культурные и развлекательные объекты не будут работать в указанный период. Однако московским кафе и ресторанам, а также розничным точкам торговли разрешено осуществлять оборот продукции в электронном формате или с помощью сервисов доставки. А театры и музеи будут работать по системе QR-кодов и с условием 50-процентной заполняемости залов.

1/2
2/2

Массовые мероприятия на период с 28 октября по 7 ноября также запрещены. Посетить можно будет только те события, которые согласовали власти Москвы.

В длинные выходные дни волонтеры будут помогать лицам старшего возраста, горожанам в самоизоляции и людям с ограниченными возможностями. Добровольцы смогут доставить на дом продукты питания и лекарственные препараты и помочь оформить необходимые документы.

В нерабочие дни Комплекс социального развития столицы возобновил работу горячей линии для тех жителей, которые нуждаются в помощи в самоизоляции. Каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени москвичи смогут обратиться по номеру +7 (495) 870 45 09.

Также в оперштабе Москвы ответили на все интересующие горожан вопросы по поводу длинных выходных.

25 октября в столице вступило в силу требование о переводе трети сотрудников на удаленку. Данное требование не распространяется на привившихся, переболевших, на медиков и сотрудников стратегических отраслей. Кроме этого, непривившиеся и не переболевшие коронавирусной инфекцией жители столицы в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.

Нерабочие дни начались в Москве
Читайте также:
ограничительные мерыПандемиявыходные дни
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте