Нерабочие дни начались в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Такая мера необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе.

В длинные выходные в столице будут работать аптеки и магазины, реализующие товары первой необходимости.

Школы с 28 октября по 7 ноября ушли на каникулы. В их числе учреждения дополнительного и спортивного образования. Колледжи и университеты перешли на дистанционное обучение.

Офисы госуслуг будут работать онлайн. Очно возможно лишь зарегистрировать акты гражданского состояния.

Работа больниц, поликлиник, скорой помощи и других медицинских организаций не приостановлена. Горожане смогут беспрепятственно получить необходимую помощь.

Кинотеатры, заведения общественного питания, спортивные, культурные и развлекательные объекты не будут работать в указанный период. Однако московским кафе и ресторанам, а также розничным точкам торговли разрешено осуществлять оборот продукции в электронном формате или с помощью сервисов доставки. А театры и музеи будут работать по системе QR-кодов и с условием 50-процентной заполняемости залов.

1/2 2/2

Массовые мероприятия на период с 28 октября по 7 ноября также запрещены. Посетить можно будет только те события, которые согласовали власти Москвы.

В длинные выходные дни волонтеры будут помогать лицам старшего возраста, горожанам в самоизоляции и людям с ограниченными возможностями. Добровольцы смогут доставить на дом продукты питания и лекарственные препараты и помочь оформить необходимые документы.

В нерабочие дни Комплекс социального развития столицы возобновил работу горячей линии для тех жителей, которые нуждаются в помощи в самоизоляции. Каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени москвичи смогут обратиться по номеру +7 (495) 870 45 09.

Также в оперштабе Москвы ответили на все интересующие горожан вопросы по поводу длинных выходных.

25 октября в столице вступило в силу требование о переводе трети сотрудников на удаленку. Данное требование не распространяется на привившихся, переболевших, на медиков и сотрудников стратегических отраслей. Кроме этого, непривившиеся и не переболевшие коронавирусной инфекцией жители столицы в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.