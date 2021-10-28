Почти 100 процентов жителей домов престарелых в Москве привиты от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первично и повторно в столичных домах престарелых вакцинированы от коронавируса 98 процентов проживающих. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября.

— Более того, мы тотально провели скрининг у проживающих в домах престарелых на наличие антител и увидели, что у подавляющего большинства выработались антитела уже после первой вакцинации, которую мы проводили зимой прошлого года, а в случае повторной вакцинации летом этого года практически у всех выработались антитела, достаточные для защиты от коронавирусной инфекции. И, несмотря на пик эпидемии сейчас, у нас ни один из повторно привитых в домах престарелых не заболел, — рассказала представитель мэрии.

На сегодняшний день в городе, по ее словам, вакцинировано 1,2 миллиона жителей старшего возраста. При этом в домах престарелых привиты 98 процентов проживающих, аналогичный процент из них уже вакцинировался повторно.

Незначительные явления наподобие повышения температуры у пожилых людей наблюдаются гораздо реже, чем у молодых, отметила Ракова в эфире «России 24».

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.