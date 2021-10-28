Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 100 процентов жителей домов престарелых в Москве привиты от COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Почти 100 процентов жителей домов престарелых в Москве привиты от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первично и повторно в столичных домах престарелых вакцинированы от коронавируса 98 процентов проживающих. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября.

— Более того, мы тотально провели скрининг у проживающих в домах престарелых на наличие антител и увидели, что у подавляющего большинства выработались антитела уже после первой вакцинации, которую мы проводили зимой прошлого года, а в случае повторной вакцинации летом этого года практически у всех выработались антитела, достаточные для защиты от коронавирусной инфекции. И, несмотря на пик эпидемии сейчас, у нас ни один из повторно привитых в домах престарелых не заболел, — рассказала представитель мэрии.

На сегодняшний день в городе, по ее словам, вакцинировано 1,2 миллиона жителей старшего возраста. При этом в домах престарелых привиты 98 процентов проживающих, аналогичный процент из них уже вакцинировался повторно.

Незначительные явления наподобие повышения температуры у пожилых людей наблюдаются гораздо реже, чем у молодых, отметила Ракова в эфире «России 24».

1/2
2/2

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

Читайте также:
КоронавирусАнастасия Раковадома престарелых
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Давайте сделаем прививку

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Все мнения
О проекте