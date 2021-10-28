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Tesla врезалась в столб освещения и загорелась в Новой Москве

Иван Юминов

Происшествия
Tesla врезалась в столб освещения и загорелась в Новой Москве
Фото: Telegram / Mash
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 7029 Карта всех событий

Водитель автомобиля Tesla врезался в столб освещения в ТиНАО, после чего машина загорелась. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в четверг, 28 октября.

— В ТиНАО возле метро Прокшино водитель автомобиля «Тесла» совершил наезд на мачту городского освещения и загорелся. ДТП произошло в Проектируемом проезде 7029, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Mash

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших нет. Движение на участке аварии затруднено, отмечается в Telegram-канале ведомства.

20 октября сообщалось, что авария произошла на Садово-Черногрязской улице вблизи дома № 3а, после чего загорелся автомобиль. Сразу после ДТП транспортное движение в сторону пересечения с Орликовым переулком было затруднено: проезд машин осуществлялся по трем полосам из пяти.

Однако вскоре движение полностью восстановили. Площадь возгорания составила два квадратных метра, во время инцидента никто не пострадал.

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