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Tesla врезалась в столб освещения и загорелась в Новой Москве
Водитель автомобиля Tesla врезался в столб освещения в ТиНАО, после чего машина загорелась. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в четверг, 28 октября.
— В ТиНАО возле метро Прокшино водитель автомобиля «Тесла» совершил наезд на мачту городского освещения и загорелся. ДТП произошло в Проектируемом проезде 7029, — говорится в сообщении.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших нет. Движение на участке аварии затруднено, отмечается в Telegram-канале ведомства.
20 октября сообщалось, что авария произошла на Садово-Черногрязской улице вблизи дома № 3а, после чего загорелся автомобиль. Сразу после ДТП транспортное движение в сторону пересечения с Орликовым переулком было затруднено: проезд машин осуществлялся по трем полосам из пяти.
Однако вскоре движение полностью восстановили. Площадь возгорания составила два квадратных метра, во время инцидента никто не пострадал.
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